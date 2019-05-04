محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيلما قصيرا عن جهود قوات حرس الحدود في حماية جميع الاتجاهات الاستراتيجية بمختلف أنحاء الجمهورية، باعتبارهم "رجال عيونهم لاتنام".
وتغطي قوات حرس الحدود جميع الحدود البرية، والسواحل والمياه الإقليمية، التي تمتد لأكثر من 5580 كم، على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، لأنهم رجال المهام الصعبة، وقوة البأس، متسلحين بشعار "الأمانة والشرف والتضحية".
وأظهر الفيلم الوثائقي كثيرًا من اللقطات المصورة لعمليات قوات حرس الحدود ومواجهتها لأعمال التهريب بمختلف أنواعها، كما نجحت قوات حرس الحدود في مواجهة عمليات الصيد غير القانونية، وكذلك مواجهة عمليات تهريب الآثار عبر الحدود، ومكافحة المخدرات، ومصادرة عشرات الآلاف من أطنان المخدرات.
وتشارك قوات حرس الحدود في عمليات مجابهة الإرهاب واكتشاف الأنفاق، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، حتى كادت أن تختفي الظاهرة نهائيا من مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر "عيونهم لا تنام".. وزارة الدفاع تنشر فيلما وثائقيا عن جهود حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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