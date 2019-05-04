محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 21 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017 - 2018. كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 22 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2017 - 2018. ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 23 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2017 - 2018. ووقع رئيس الجمهورية أيضا قانون رقم 24 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة عن السنة المالية 2017 - 2018.. كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 25 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2017 - 2018. Advertisements ووقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم 26 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2017 - 2018. ووقع رئيس الجمهورية قانون رقم 27 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 2017 - 2018.. كذلك وقع الرئيس السيسي قانون رقم 28 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 2017 - 2018. ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 29 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء عن السنة المالية 2017 - 2018. ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 30 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2017 - 2018. ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.