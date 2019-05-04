عبدالعال يرفع الجلسة.. ويترأس اجتماع اللجنة العامة لمناقشة بيان "الطوارئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، بعد انتهاء رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، من إلقاء بيان الحكومة؛ بشأن أسباب فرض الطوارئ، على أن تعود للانعقاد بعد ساعتين لأخذ الموافقة النهائية، على فرض حالة الطوارئ.

وبدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال؛ لمناقشة بيان رئيس الوزراء، وعرض التقرير على الجلسة العامة بشأن مناقشة بيان الحكومة حول الأسباب التي دعت لفرض الطوارئ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن فرض حالة الطوارئ من أجل استكمال جهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية، ودعم مؤسسات الدولة في استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر.

جاء ذلك في بيانه أمام مجلس النواب، بشأن أساب فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بداية من 25 إبريل 2019، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق على فرضها وفق قرار رئيس الجمهورية بهذا الصدد ويرجو موافقة مجلس النواب عليها وفق النصوص والقواعد الدستورية.