محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم السبت، على حريق نشب بمصنع نسيج بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، دون خسائر بشرية.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع نسيج بالمنطقة الصناعية الأولي بمدينة العبور.
جري الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف وجري السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.
ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق في مصنع نسيج بالعبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.