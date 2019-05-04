السيطرة على حريق في مصنع نسيج بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم السبت، على حريق نشب بمصنع نسيج بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع نسيج بالمنطقة الصناعية الأولي بمدينة العبور.

جري الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف وجري السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.