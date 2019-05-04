بالصور.. صحة جنوب سيناء تشن حملة لمكافحة "صرصور الغيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد: واصلت محافظة جنوب سيناء حملات مكافحة حشرة "صرصور الغيط" بجميع مدنها عن طريق إطلاق "سيارات رش المبيدات" بشوارع الأحياء المختلفة. وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إنه جرى تشكيل لجنة طارئة لمكافحة حشرة "صرصور الغيط " والتنسيق مع مديرية البيطري وشركة المياه والصرف الصحي والإدارة العامة للبيئة وجهاز شئون البيئة ورؤساء المدن لمتابعة أعمال المكافحة والحرص على استمرارها بشكل دوري للتخلص والقضاء على تلك الحشرة. وأضاف أنه جرى تقسيم الكتل السكنية بكل مدينة إلى مربعات لإجراء عملية المكافحة بها وفقا لجدول زمنى من خلال فرق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض واستمرار الرش صباحًا ومساءً باستخدام مبيدات الصحة العامة والمسجلة بوزارة الصحة وموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

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