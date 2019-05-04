إزالة 45 مقبرة مشيدة على أراضي زراعية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، برئاسة المهندس محمد حسينى عبدالرحمن، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية. وأكد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى الـ 45 مقبرة بمنطقة كفر رجب بنطاق المدينة وكانت جديدة وبدون أبواب أو جثث، وشيدها أصحابها للبيع والسمسرة، داخل الأراضي الزراعية الخصبة وبدون إجراءات تراخيص.

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