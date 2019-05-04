مصدر حقوقي: قتل وتعذيب في سجون "الحوثيين" بصنعاء

أعلنت مصادر "حقوقية " وفاة مختطف جديد من أبناء محافظة "حجة " شمال غرب اليمن تحت التعذيب في سجون الميليشيا "الحوثية " الانقلابية بالعاصمة اليمنية صنعاء .

ونقلت قناة " العربية الحدث " الإخبارية، عن المصادر قولها ، اليوم السبت

إن المختطف من أهالي منطقة "حجور " التابعة لمحافظة "حجة" ، توفي جراء تعرضه لأعمال تعذيب وحشية في أحد سجون الميليشيا الانقلابية بصنعاء، مشيرا إلى أنها هذه هي الحالة رقم"11 " لوفاة مختطفين في المحافظة تحت التعذيب منذ سيطرة "الحوثيين" .وأكدت المصادر أن المختطف تعرض لتعذيب وحشي بالضرب والكهرباء في السجن الاحتياطي التابع للميليشيا .يذكر أن ميليشيا الحوثي أقدمت على عملية الاختطاف أثناء الحرب التي شنتها ضد قبائل "حجور " شمال "حجة " وارتكبت خلالها جرائم حرب ضد المدنيين.