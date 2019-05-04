أعلنت مصادر "حقوقية " وفاة مختطف جديد من أبناء محافظة "حجة " شمال غرب اليمن تحت التعذيب في سجون الميليشيا "الحوثية " الانقلابية بالعاصمة اليمنية صنعاء .
ونقلت قناة " العربية الحدث " الإخبارية، عن المصادر قولها ، اليوم السبت
وأكدت المصادر أن المختطف تعرض لتعذيب وحشي بالضرب والكهرباء في السجن الاحتياطي التابع للميليشيا .
يذكر أن ميليشيا الحوثي أقدمت على عملية الاختطاف أثناء الحرب التي شنتها ضد قبائل "حجور " شمال "حجة " وارتكبت خلالها جرائم حرب ضد المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر حقوقي: قتل وتعذيب في سجون "الحوثيين" بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.