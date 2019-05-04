أفادت وكالة أنباء سبوتنيك، في نبأ عاجل لها منذ قليل اليوم السبت، بأن قليل اليوم السبت، بأنإسرائيل أغلقت مجالها الجوي مع قطاع غزة بمحيط 10 كيلومترات. وسنوافيكم بالتفاصيل كاملة لاحقًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تغلق مجالها الجوي مع قطاع غزة بمحيط 10 كيلومترات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.