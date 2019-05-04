إسرائيل تغلق مجالها الجوي مع قطاع غزة بمحيط 10 كيلومترات

أفادت وكالة أنباء سبوتنيك، في نبأ عاجل لها منذقليل اليوم السبت، بأن
إسرائيل أغلقت مجالها الجوي مع قطاع غزة بمحيط 10 كيلومترات.
وسنوافيكم بالتفاصيل كاملة لاحقًا.
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