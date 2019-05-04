تفجير انتحاري يستهدف شمالي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، ، بوقوع ضحايا مدنيين، إثر اعتداء إرهابي استهدف شمالي مركز محافظة نينوى، شمال العراق.
وقال المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه إن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا، ويقود دراجة نارية، وكان يريد تفجير نفسه مستهدفًا المواطنين في منطقة المجموعةالثقافية، شمالي الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية، تمكنت من قتل الانتحاري، لكن الحزام الناسف انفجر، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين في حصيلة غير معلومة حتى الآن.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر ، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.
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