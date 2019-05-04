عريقات: القيادة الفلسطينية ترسل وفودًا لدول العالم تحمل رسائل خطية من "أبومازن"

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية تعقد سلسلة اجتماعات متواصلة ، وبشكل دقيق ، تزامنا مع بدء إرسال وفود إلى مختلف دول العالم، تحمل رسائل خطية من الرئيس محمود عباس ، لشرح الأوضاع ، وآليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي، لافتا إلى أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار

في ظل هذه الظروف.وأضاف عريقات - في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم السبت أن اسرائيل أنهت كافة الاتفاقيات الموقعة ، وأن الولايات المتحدة تحاول تدمير كل ما قامت عليه الشرعية الدولية.وطالب عريقات، المجتمع الدولي بأن يدرك ماذا يحدث ، وما سيحدث ، مشيرا إلىأنه لا مجال أمام القيادة الفلسطينية الآن سوى تنفيذ كامل لقرارات المجلسين المركزي والوطني، لأن القيادة دخلت في اتفاقيات تعاقدية لإنهاء الاحتلال ، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وليس لتحسين الظروف المعيشية.وحول تصاعد حدة الجرائم التي ينفذها الاحتلال ومستوطنوه، أوضح عريقات أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي قرارات للجم الاعتداءات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أدى إلى اعتقاد المسئولين الاسرائيليين أنه باستطاعتهم القيام بكل شيء دون رقيب أو حسيب ، ودون أي ثمن.