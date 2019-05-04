الجيش الليبي: جماعات إرهابية وراء الهجوم على قاعدة سبها

قالت مصادر في الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، إن تنظيم داعش وعناصر من المعارضة التشادية مسؤولون عن الهجوم على قاعدة للجيش الوطني في مدينة سبها فجر

اليوم السبت.ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، مشيرة إلى أن قوات الجيش كانت قد تصدت لهجوم مسلح تعرضت لهالمنطقة العسكرية في مدينة سبها، وأن مجموعة مسلحة تحركت برماية عشوائية واقتربت مجموعة أخرى من المطار وتم صد الهجوم.وأشارت القناة الإخبارية إلى أن وحدات المنطقة العسكرية في سبها قامت بمطاردة العناصر المسلحة بعد فرارهم.