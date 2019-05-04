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مقتل 26 مسلحًا واعتقال 45 آخرين في عمليات أمنية للقوات الأفغانية

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 قتل مالا يقل عن 26 مسلحًا، واعتقل 45 آخرون في عمليات مختلفة لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في العاصمة كابول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل اليوم السبت عن مصادر مطلعة،

رفضت الكشف عن هويتها، أن العمليات أجريت لضمان الأمن في العاصمة؛ لاسيما أن ذلك يحدث بالتزامن مع انعقاد قمة سلام كبرى تحت
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اسم "قمة مجلس اللويا جيرجا الاستشاري من أجل السلام".
وأضافت المصادر "أن قوات الأمن أجرت عدة عمليات لتوفير الأمن لقمة اللويا جيرجا في مدينة كابول، حيث قتلت القوات 26 واعتقلت 45 من المتمردين، وأسفرت هذه العمليات عن أسر 18 فردا".
 
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