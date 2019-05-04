الجيش الليبي يتصدى لهجوم مسلح على منشأة عسكرية في سبها

تصدت قوات الجيش الوطني الليبي، لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية في مدينة سبها فجر اليوم السبت، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر المركز الإعلامي للواء 73 مشاة - في بيان صحفي، أن
في سياق متصل، أكد الجيش الوطني الليبي أن عددا من الإرهابيين
المطلوبين دوليًا ومحليًا يعالجون في المستشفى الميداني بمدينة مصراتة.
وكشف متحدث باسم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في المنطقة الغربية التابعة للجيش، عن أسماء عدد من الإرهابيين، في وقت شدد الجيش الليبي فيه على أن قواته عازمة على اجتثاث الجماعات الإرهابية من البلاد.
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