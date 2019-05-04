الجيش الليبي يتصدى لهجوم مسلح على منشأة عسكرية في سبها

تصدت قوات الجيش الوطني الليبي، لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية في مدينة سبها فجر اليوم السبت، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر المركز الإعلامي للواء 73 مشاة - في بيان صحفي، أن

مجموعة مسلحة تحركت برماية عشوائية واقتربت مجموعة أخرى من المطار وتم صد الهجوم.في سياق متصل، أكد الجيش الوطني الليبي أن عددا من الإرهابيينالمطلوبين دوليًا ومحليًا يعالجون في المستشفى الميداني بمدينة مصراتة.وكشف متحدث باسم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في المنطقة الغربية التابعة للجيش، عن أسماء عدد من الإرهابيين، في وقت شدد الجيش الليبي فيه على أن قواته عازمة على اجتثاث الجماعات الإرهابية من البلاد.