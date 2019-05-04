ناشد النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، المؤسسات الإغاثية العربية والإسلامية والدولية توجيه دعم عاجل لإغاثة الأسر المعوزة في غزة خلال شهر رمضان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال الخضري - في بيان اليوم السبت "إن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية تزداد صعوبة بسبب استمرار الحصار، ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك في ظروف هي الأقسى على عشرات آلاف الأسر
وأضاف أن 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر ومعدل دخل الفرد اليومي بلغ دولارين يوميا في أرقام صادمة لمعدلات الفقر والبطالة وغياب أي أفق حقيقي ينهي المعاناة أو يخفف من آثارها.
وشدد الخضري على أن الأوضاع الاقتصادية في غزة وصلت لمراحل غاية في السوء في ظل إغلاق جزئي
وأشار إلى ضرورة التكاتف والتلاحم فلسطينيا رغم كل الواقع الصعب وحالة الانقسام غير المسبوق، لكن الأخطار تهدد الجميع والكل الفلسطيني خاسر في معادلة الانقسام وليكن شهر رمضان المبارك فرصة نغتنمها نعطي فيها الأمل لأهلنا وشعبنا وكل في موقعه وبحسب مسؤوليته معطاء لشعبه مخففًا من آلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الخضري"يناشد مؤسسات الإغاثية إنقاذ غزة من الفقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.