استشهاد فلسطيني وإصابة 4 في القصف الإسرائيلي على غزة

استشهد شاب فلسطيني واصيب أربعة آخرون في القصف الإسرائيلى على غزة اليوم، وقصفت المدفعية والطائرات معظم نقاط الرصد على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.
كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف تجاه مناطق زراعية مفتوحة على طول الحدود.
وانطلقت صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، إن شاباً استشهد جراء استهداف إسرائيلي على شمال قطاع غزة، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة.
وكانت قد شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة، اليوم السبت ، فيما ردت فصائل فلسطينية بإطلاق رشقات من القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن وفاة شاب فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها أمس الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
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وارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين، أمس الجمعة، إلى أربعة جراء غارة إسرائيلية استهدفتهما داخل موقع تدريب وسط قطاع غزة.
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