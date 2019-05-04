ارتفاع حصيلة التصعيد في شمال سوريا إلى 65 قتيلاً

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بسقوط قتيلين في غارات جوية متفرقة على أرياف حماة وإدلب وحلب ، وهي مناطق "خفض التصعيد" وفقاً لاتفاق روسي وتركي.

وقال المرصد، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن عدد الضحايا ارتفع بذلك إلى 65 قتيلاً من المدنيين والعسكريين جراء دخول التصعيد يومه الخامس.

في المقابل شن الطيران الحربي للنظام السوري غارات مكثفة استهدفت مواقع انتشار المسلحين ونقاط تمركزِهم وخطوط إمدادهم.

ولفت المرصد إلى سقوط قذائف صاروخية، أمس الجمعة، على أماكن في حي حلب الجديدة بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

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وكان الرئيسان بوتين وأردوغان قد اتفقا في شهر سبتمبر الماضي، في ختام لقاء جمعهما في منتجع سوتشي، على إقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب .

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