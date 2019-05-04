مقتل العشرات من "داعش" بينهم قيادي بارز في غارتين بأفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، إن 43 مسلحاً بينهم قيادي بارز من تنظيم "داعش" الإرهابي لقوا حتفهم في غارتين منفصلتين نفذهما الجيش الأفغاني شرقي البلاد.

وقال البيان ،الذي نشرته، اليوم السبت، وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، إن الغارتين الجويتين استهدفتا معسكري تدريب، تابعين للجماعة الإرهابية بمنطقة "شابارا" بإقليم كونار.

وأضاف البيان، أن من بين القتلى العديد من المواطنين الباكستانيين والأوزبك.

وقُتل قيادي أوزبكي بارز في "داعش"، يدعى إسماعيل كان يتعاون في السابق مع تنظيم القاعدة وانضم مؤخراً إلى صفوف داعش في الغارة الجوية، حسب وزارة الدفاع.

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وإقليم كونار من بين الأقاليم المضطربة نسبياً شرقي أفغانستان، ويقع على طول خط دوراند القريب من المناطق القبلية في باكستان.