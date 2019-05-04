فلوريدا.. انزلاق طائرة "بوينج" في نهر ونجاة ركابها

انزلقت طائرة من طراز "بوينج 737" تحمل 136 شخصاً، إلى نهر سانت جونز قرب بلدة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأميركية، بعد هبوطها، الجمعة، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على موقع تويتر إن جميع من كانوا على متن الطائرة "أحياء وبخير". ويبدو أن الطائرة انزلقت إلى المياه الضحلة.

وأكد عمدة المدينة ليني كوري الحادث وقال "لقد تم إبلاغي أن جميع الأشخاص بخير".

ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث.

وقال مكتب الشؤون العامة في قاعدة جاكسونفيل الجوية التابعة للبحرية في بيان" في حوالي الساعة 09:40 مساءً، انزلقت طائرة من طراز بوينج 737 قادمة من المحطة البحرية في خليج جوانتانامو بكوبا إلى قاعدة جاكسونفيل الجوية التابعة للبحرية وسقطت في نهر سانت جونز في نهاية مدرج الهبوط".

وأضاف البيان أن "عناصر الأمن البحري والطوارئ في مكان الحادث ويراقبون الوضع".