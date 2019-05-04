قصف مدفعي إسرائيلي على غزة.. ومقتل فلسطيني

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 مايو 2019 01:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 مايو 2019 01:13 مساءً - مشاركة

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أفاد مراسل “العربية”، السبت، بمقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح خلال قصف مدفعي اسرائيلي شرق غزة.

وقال المراسل، إن الجيش الإسرائيلي استهدف مناطق زراعية أيضاً في شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل “العربية” أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من غزة صوب مناطق الغلاف، ودوَّت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.

بدوره، ذكر المصدر الأمني الفلسطيني أن “قوات الاحتلال شنت أكثر من عشر غارات وقصف بالصواريخ من الطائرات الحربية والمدفعية أسفرت عن اصابات وأضرار”.

وذكر شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق غير مأهولة في شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق مدينة غزة وفي شمال القطاع، بالتزامن مع الغارات الجوية.

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ويأتي التصعيد في أعقاب اشتباكات اعتبرت الأعنف منذ أسابيع الجمعة بين الطرفين.

وقتل أربعة فلسطينيين، اثنان منهم في غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة الجمعة، بعد إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات اندلعت خلال تظاهرات أسبوعية عند الحدود بين القطاع وإسرائيل.

المصدر: رام الله – عبدالحفيظ جعوان