كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطيران الإسرائيلي يقصف مرصدا الفلسطينية جنوب قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف، مرصدا الفلسطينية جنوب قطاع غزة، واستهدف مجموعه تتبع للمقاومة شمال غرب بيت لاهيا.

وذكرت القناة، اليوم السبت،ـ أن القصف أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجراح مختلفة.

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هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة رفع مستوى الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الاسعاف والطوارئ في ظل استمرار التصعيد الاسرائيلي على القطاع.