كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يناقض مطالبات "بومبيو" و"بولتون" في فنزويلا بعد مكالمة "بوتين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتناقض مع مزاعم كبار المسؤولين حول "تدخل" روسيا في فنزويلا يوم الجمعة بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال "ترامب"، في حديثه للصحفيين في واشنطن يوم الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء السلوفاكي: "تحدثنا عن أشياء كثيرة. كانت فنزويلا أحد الموضوعات. وهو لا يبحث على الإطلاق للتدخل في فنزويلا، بخلاف أنه يرغب في رؤية شيء إيجابي يحدث لفنزويلا. وأشعر بنفس الطريقة".

ووفقًا لـ"ترامب"، أرادت الولايات المتحدة مساعدة فنزويلا على "أساس إنساني"، بما في ذلك توصيل الغذاء والماء إلى السكان "الجائعين" في البلاد، مضيفًا: "اعتقدت أنها كانت محادثة إيجابية للغاية مع الرئيس بوتين بشأن فنزويلا".