كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط ضحايا بتفجير انتحاري شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بوقوع ضحايا مدنيين، إثر اعتداء إرهابي استهدف شمالي مركز محافظة نينوى، شمال العراق.

وقال المصدر، إن انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا، ويقود دراجة نارية، وكان يريد تفجير نفسه مستهدفا المواطنين في منطقة المجموعة الثقافية، شمالي الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية، تمكنت من قتل الانتحاري، لكن الحزام الناسف انفجر، ما أسفر عن مقتل وإصابة عددا من المواطنين في حصيلة غير معلومة حتى الآن.

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وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.