كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إيرانية تؤكد اعتقال أحد مراسليها في احتجاجات يوم العمال العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة إيرانية، أن أحد المراسلين لديها احتجزته الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع أثناء تغطيتها للاحتجاج الذي يوافق يوم العمال العالمي، والذي قُبض فيه على عشرات النشطاء العماليين.

وقالت صحيفة "شرق"، المؤيدة للإصلاح، اليوم السبت، إن مرزية أميري، اُعتقلت في مظاهرة خارج البرلمان الإيراني في طهران.

وأضافت، أن السلطات احتجزت نحو 30 عاملاً من المحتجين بينهم قائدان للعمال، رضا شهابي وحسن سعيدي.

وكشفت وكالة "مهر"، شبه الرسمية للأنباء، أن المعتقلين سُيطلق سراحهم قريبًا، نقلًا عن النائب العام محمد جعفر منتظري.