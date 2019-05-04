كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام الفنزويلي يطلب 18 أمر اعتقال بشأن محاولة الانقلاب الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر النائب العام الفنزويلي، طارق وليام صاب، إن مكتبه طلب إصدار 18 مذكرة توقيف فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الأخيرة للمعارضة.

وقال "صاب"، في بيان نشره مكتبه يوم الجمعة: "لقد طلبنا 18 أمر اعتقال بحق مدنيين وعسكريين متورطين في المؤامرة. وتم إجراء 17 عملية تفتيش وتم جمع أدلة قادتنا إلى مجموعة أكبر من الأشخاص. العديد من المعتقلين يدلون الآن بشهاداتهم".

Advertisements

وحسب "صاب"، فإن السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، الذي نجا من الإقامة الجبرية في وقت سابق من الأسبوع ولجأ أخيرًا إلى منزل السفير الإسباني في كاراكاس، هو أحد أولئك الذين يقفون وراء محاولة الانقلاب.

وأضاف "صاب": "فر أحد المسؤولين عن محاولة الانقلاب إلى السفارة التشيلية، لكنه طُرد من هناك. ثم هرب إلى السفارة الإسبانية، لكنه ليس ضيفًا هناك. إ السيد ليوبولدو لوبيز جبانًا".

كما أشار، إلى أنه تم تعيين ثلاثة مدعين عامين للتحقيق في محاولة الانقلاب.