كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تقيل عضوًا رئيسيًا في الفريق الاقتصادي وسط محادثات صندوق النقد الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولين باكستانيين كبار، أن الحكومة استبعدت رئيس البنك المركزي في البلاد، وهو عضو رئيسي في فريق يجري حاليًا محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال المسؤولون، اليوم السبت، لم يكشفو عن هويتهم، إن طارق باجوا، محافظ بنك باكستان الحكومي، استقال في الليلة السابقة، وأكد باجوا استقالته لوسائل الإعلام الباكستانية.

وأضاف المسؤولين، أيضًا، أن الحكومة تخطط لإقالة جاهانزيب خان، رئيس المجلس الفيدرالي للإيرادات، وهو هيئة تحصيل الضرائب.

وكان المسؤولان شخصيتان رئيسيتان في الفريق الحكومي، الذي عقد الجولة الأخيرة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي في إسلام أباد، ومن المتوقع توقيع صفقة في وقت لاحق من هذا الشهر.