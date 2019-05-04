كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم على معسكر للجيش الليبي في سبها.. ومقتل 8 جنود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مراسل "العربية"، في ليبيا" السبت، بوقوع هجوم مسلح على معسكر للجيش الوطني الليبي في سبها.

وأعلن رئيس بلدية سبها مقتل 8 جنود في هجوم على معسكر للجيش الليبي.

هذا وقامت وحدات المنطقة العسكرية في سبها بمطاردة القوة المسلحة بعد فرارها.

وأعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي، تصديه للهجوم المسلح الذي تعرضت له المنطقة العسكرية في مدينة سبها فجر اليوم السبت.

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وقال في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على الـ"فيسبوك "إن "وحدات الجيش الوطني الليبي في مدينة سبها قد تصدت لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية سبها"، مضيفا، "ما أن تحركت المجموعة المسلحة بقيادة حسن موسى ومن يسانده برماية عشوائية واقتراب مجموعة أخرى من المطار ، تم صد الهجوم".

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" أمس الجمعة، في ليبيا بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر والكتائب الموالية لحكومة الوفاق في العزيزية.

هذا وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك كر وفر بين الطرفين، منذ أن أطلق الجيش الوطني الليبي في الرابع من إبريل الماضي عملية عسكرية بهدف الدخول إلى العاصمة طرابلس.