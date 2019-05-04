كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تقيم أضرار إعصار فاني أثناء اتجاهه نحو بنجلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول المسؤولون الهنود معرفة ما إذا كانت هناك أية إصابات من إعصار فاني، بعد واحدة من أكبر العواصف التي ضربت الساحل الشرقي خلال عقود من الزمان عبر ولاية أوديشا، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية.

وقال رانديب كومار، من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث، إن الطرق مغلقة بسبب الأشجار المتساقطة اليوم السبت، وإن الوظائف الكهربائية تتوقف مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بينما تتضرر إمدادات المياه أيضًا.

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ولا تزال الوكالة تحاول تحديد ما إذا كان هناك أي خسائر.

ومن جانبه، قال محمد حيدر زاده، خبير في العواصف والأعاصير بجامعة برونيل بلندن، إن الإعصار كان يهب بسرعة رياح متواصلة تبلغ 250 كيلومتراً (155 ميلاً) في الساعة عندما ضرب الأرض، ووضعها تحت الفئة الرابعة.