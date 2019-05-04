“المان يونايتد” يكشف عن قيمة عقد بوغبا

حدد مانشستر يونايتد ثمنا باهظا للتخلي عن نجمه الفرنسي، بول بوغبا، المطلوب بشدة من ريال مدريد هذا الصيف.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت، اليوم السبت، فإن مانشستر يونايتد بات مستعدا للاستماع للعروض بشأن بوجبا، بشرط ألا تقل عن 160 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي ضعف المبلغ الذي دفعه لاستقطابه من يوفنتوس، عام 2016 (89 مليون إسترليني).

ويتبقى عامان في عقد بوجبا مع يونايتد، وصرح المدرب النرويجي، أولي جونار سولسكاير، بأنه لا ينوي التخلي عنه، حيث كان اللاعب قد أثار اهتمام برشلونة، في صيف العام الماضي، بعد أدائه المميز في كأس العالم 2018.

لكن الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، أفسد حينها مخططات الصفقة، التي أعدها وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا.

وصرح الدولي الفرنسي في وقت سابق، بأن اللعب تحت قيادة مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، سيكون حلما.