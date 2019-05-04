عاجل..انفجار قنينة غاز والنيران تلتهم محلا تجاريا في سيدي مومن

اندلع، قبل قليل، حريق بإحدى المحلات التجارية الخاصة بمواد التنظيف، والواقع بحي سيدي مومن، بالدار البيضاء.

وأوردت مصادر الموقع بأن الحادث جاء نتيجة لانفجار قنينة للغاز في المحل المذكور، ما تسبب في انتشار ألسنة اللهب في أطرافه.

وفيما تستمر محاولات إطفاء الحريق، ذكرت مصادر محلية ل”اليوم 24″ أن الحادث لم يسفر عن ضحايا، في انتظار فتح تحقيق رسمي حوله.