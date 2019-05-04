اندلع، قبل قليل، حريق بإحدى المحلات التجارية الخاصة بمواد التنظيف، والواقع بحي سيدي مومن، بالدار البيضاء.
وأوردت مصادر الموقع بأن الحادث جاء نتيجة لانفجار قنينة للغاز في المحل المذكور، ما تسبب في انتشار ألسنة اللهب في أطرافه.
وفيما تستمر محاولات إطفاء الحريق، ذكرت مصادر محلية ل”اليوم 24″ أن الحادث لم يسفر عن ضحايا، في انتظار فتح تحقيق رسمي حوله.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..انفجار قنينة غاز والنيران تلتهم محلا تجاريا في سيدي مومن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.