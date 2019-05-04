مصرع 5 أشخاص في 3 حوادث بينهم عامل من الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي خمسة أشخاص مصارعهم، بعيد ظهر اليوم السبت، في ثلاثة حوادث مختلفة.
وجاء أن شابا من مدينة الطيرة، يبلغ من العمر 31 عاما، قد توفي في مكان عمله في إحدى البلدات التعاونية القريبة من مدينته.
وعلم أن الشاب هو إيهاب بشارة، وأن التقارير الأولية ترجح إصابته بنوبة قلبية أثناء عمله.
كما علم أن ثلاثة شبان قد لقوا مصارعهم، وأصيب رابع بإصابة خطيرة، وذلك جراء انقلاب دبّاب في منطقة مفتوحة في منطقة الجلبوع.
وكان الشبان الثلاثة قد أصيبوا بإصابات حرجة في الحادث، وتوفوا بعد وقت قصير.
ولم تعرف هويتهم بعد.
وعلم أيضا أن شخصا (47 عاما) قد توفي خلال نشاط رياضي جنوبي مدينة بئر السبع. ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.
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