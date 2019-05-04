شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات الدورة التدريبية لتدريب المدربين لبرنامج رواد الاختراع والان مع التفاصيل
اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لتدريب المدربين لبرنامج رواد الاختراع الذي قدمه محمد عوض بن عباده المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي بالوادي والصحراء بتنظيم من مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء بتمويل من منظمة اليونيسف الذي استمر على 30 يوماً .
تلقى خلالها المشاركون بالدورة عدد من المهارات والمعارف المتنوعة في مجال الاختراع والابتكار وتدريبهم على مسار الاختراع والمسار المهني و الدليل الإرشادي لبرنامج رواد الاختراع بالإضافة إلى تدريبهم على تطبيق المادة التدريبية للبرنامج من أجل نشر ثقافة الاختراع والابتكار بين أوساط الطلاب بالمدارس وتشجيعهم على الاختراع والابتكار في جميع المجالات .
وبدوره أعرب مدرب البرنامج الأستاذ : محمد عوض بن عباده المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي بالوادي والصحراء عن شكره وتقديره لمنظمة اليونيسف لدعمها وتمويلها لهذه الدورة التدريبية التي سيكون لها أثر في تحفيز الشباب والطلاب على مجال الاختراع والابتكار باليمن وكذلك الشكر موصول لكل من ساهم في انجاح فعليات الدورة التدريبية لتدريب المدربين لبرنامج رواد الاختراع .
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