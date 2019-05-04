شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مجزرة القطن الإرهابية.. تعليق "سالم علي الشاحت" علي بيان السلطة المحلية بحضرموت والان مع التفاصيل

علق سالم علي علي بيان السلطة المحلية بحضرموت، والذي كان بصدد مجزرة القطن الإرهابية أمس.

وحيث قال:

رصاص..وقتل..وبيان!!.. قرأت بيان السلطة المحلية بالمحافظة،بصدد مجزرة القطن الإرهابية يوم الجمعة 3مايو الجاري.

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وفي الحقيقة شعرت بالطمأنينة من خلاله على أخواننا في الوادي،بل وسرح بي الخيال فرأيت المجرمين القتلة الإرهابيين معلقين من (خصيهم) على أسوار مدينة شبام التاريخية وهم يطلبون العفو والسماح وفرائصهم ترتعد خوفاّ من قوة كلماته ورصانتها وقلت في نفسي لو أننا في كل حادثة كهذا نصدر بياناّعصامياّ لانعدمت ليس العمليات الإرهابية بل والحركات الإرهابية نفسها.

وأضاف: أخذتني النشوة والخيال بعيداّوشاهدت من قضوا عادوا للحياة فقدموا الشكر والتقدير لسلطتنا (مع زامل ودان حضرمي قديم)، ودعوا السلطة إلى إقامة نصب تذكاري في سيئون وبجانبه دبة غاز وطبرمة بترول مكتوب عليهما ممنوع الاقتراب.

وأخيراً قال: ياسادة لن ينعم الوادي بالأمن مالم تمكنوا نخبتنا الحضرمية من التمدد على كامل ترابة..جربوا ولن تخسروا شيئاّ.

ودمتم في خيروعافية وشهر مبارك ومن صوامه وقوامه.