شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى بصفوف الجيش الليبي في هجوم إرهابي بمدينة سبها والان مع التفاصيل

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي إن مجموعة إرهابية هاجمت فجر السبت مقر الكتيبة 160 التابعة للجيش الوطني الليبي؛ الواقعة بالقرب من مدخل المدينة، ما أسفر عن سقوط 9 قتلى في صفوف الجيش، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضح الخيالي، في تصريحات وفقاً لـ"العين الإخبارية"، السبت، أن أفراد الكتيبة وحرس مطار سبها الدولي اشتبكوا مع المهاجمين لعدة ساعات قبل أن ينجحوا في دحر الإرهابيين واستعادة السيطرة على المنطقة المحيطة بالمطار والكتيبة، مؤكدا أن حالة من الهدوء تسود منطقة الكتيبة والمطار.

ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم الإرهابي الذي يتزامن مع عمليات الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الإرهابيين.

ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوما على المليشيات المسلحة في طرابلس، وقد أحرز الجيش تقدما سريعا في المواجهات مع المليشيات المسلحة في غرب البلاد، وسيطر على عديد من القرى والمناطق والمرافق العامة أثناء تقدمه نحو العاصمة من جميع المحاور.