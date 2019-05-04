الإمارات تتكفل بعلاج 8 من أبناء سقطرى

شهد مطار سقطرى الدولي، اليوم السبت، وصول طائرة إجلاء إماراتية مجهزة طبياً لنقل 8 مصابين من أبناء الجزيرة.

وجرى نقل الأشخاص، الذين أصيبوا إثر حادث مروري على طريق قلنسية إلى دولة الإمارات؛ لتلقي العلاج على نفقة مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية.

وجاء وصول الطائرة الإماراتية، بناءً على توجيهات عاجلة من المندوب العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية سعاد خلفان بن مبارك المزروعي، الذي حرص على زيارة المصابين في مستشفى الشيخ خليفة في مدينة حديبو.

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ووجه المزروعي، بتوفير طائرة مجهزة طبياً تحمل فريق طبي متكامل من أخصائيين وممرضين لنقل المصابين إلى مستشفى "N.M.C" في دولة الإمارات من أجل تلقي العلاج.

يشار إلى أن الأشخاص الثمانية قد أصيبوا بجروح متنوعة حالة بعضهم شبه خطيرة جراء الحادث المروري الذي وقع الخميس على خط الجسر بمديرية قلنسية.

وكانت خليفة الإنسانية قد قامت يوم الإثنين الماضي، بنقل اثنين من فريق المسح التغذوي التابع لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان في سقطرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج على نفقة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية؛ بعد إصابتهما في حادث مروري مؤسف أثناء تأدية عملهما غرب المحافظة.

ويحيل مستشفى الشيخ خليفة في سقطرى، العديد من الحالات المرضية التي تحصل على تقرير طبي للعلاج في دولة الإمارات يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، ضمن جدولها الأسبوعي، من أجل العلاج على نفقة مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية.