اشتباكات عنيفة بين حوثيين ومتحوثين في عمران

قالت مصادر محلية في عمران إن اشتباكات مسلحة حوثية- حوثية حدثت مساء اليوم مخلفة عدد من القتلى و الجرحى من كلا الطرفين.

وذكرت المصارد أن الاشتباكات نشبت في مركز الحوثيين بمنطقة الجنات شمال مدينة عمران واستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة واستمرت لما يقارب الساعة.

وأوضحت أن الاشتباكات حدثت بين فصيل من مليشيا الحوثي قادم من محافظة صعدة (شمال اليمن) مع فصيل حوثي آخر ينتمي لمحافظة عمران، ولم تعرف بعد أسباب اندلاع المواجهات بين الطرفين.

ووصلت جثث القتلى والجرحى إلى مستشفى 22 مايو الحكومي وسط تكتيم إعلامي شديد ومنع المواطنين والمرضى من الدخول والخروج من المشفى، ولم يتسنى للمصادر معرفة العدد الصحيح للقتلى والجرحى، بسبب هذا الإجراء. وتعد محافظة عمران الواقعة شمال العاصمة صنعاء إحدى المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ سقوطها بيد الجماعة في العام 2014م.