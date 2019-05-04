مصادر لـ"العين الإخبارية": جهود مصرية حثيثة لمنع التصعيد في غزة

كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" عن أن جهودا مصرية حثيثة تبذل بين الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية لمنع انزلاق التطورات في غزة نحو عملية عسكرية واسعة.

كان التوتر عاد ليخيم من جديد على قطاع غزة ومستوطنات الغلاف المحيطة به، بعد يوم دامٍ استشهد خلاله 4 فلسطينيين وأصيب العشرات، إلى جانب قنص جنديين إسرائيليين، ليكسر هدوءا نسبيا ساد الأسابيع الماضية بعد تفاهمات التهدئة.



وقصفت طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي موقعين شمال قطاع غزة، ما تسبب في تطور الأحداث صباح السبت، مع إطلاق 50 قذيفة صاروخية من القطاع، وإطلاق دبابات الاحتلال قنابل دخانية قرب المنطقة الصناعية شماله، واستهداف موقع كرم أبو سالم بعدة قذائف ردا على قصف إسرائيلي.