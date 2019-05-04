انت الان تتابع تركيا تتوقع ألا تنهي أمريكا معاملتها التفضيلية التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان

قالت السفارة التركية في واشنطن في بيان يوم الجمعة إن تركيا تتوقع ألا تنفذ الولايات المتحدة قرارا بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لها بموجب برنامج يسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة دون جمارك.

وكان الممثل التجاري الأمريكي قد قال في أوائل مارس آذار إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة في برنامج ”نظام التفضيلات المعمم“ لأنها ”متقدمة اقتصاديا بما يكفي“.

وقالت السفارة التركية في بيان لرويترز ” أبلغنا في عدة مناسبات الجانب الأمريكي توقعاتنا بالتخلي عن أي إجراءات تعرقل التجارة المتبادلة من أجل تحقيق الهدف الذي وضعه الرئيس (رجب طيب) أردوغان والرئيس (دونالد) ترامب لحجم التجارة المتبادلة بين تركيا والولايات المتحدة والذي يبلغ 75 مليار دولار.

”في هذا السياق نتوقع استمرار عدم تنفيذ قرار إنهاء تصنيف بلادنا في نظام التفضيلات المعمم“.

ولم يرد الممثل التجاري الأمريكي على طلب للتعليق.

وكان الممثل التجاري الأمريكي قد قال في أوائل مارس آذار إن استبعاد تركيا من البرنامج لن يسري لمدة 60 يوما على الأقل بعد إخطار الكونجرس والحكومة التركية وإنه سيتم سنه بإعلان رئاسي.

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وقال الممثل التجاري الأمريكي في أغسطس آب الماضي إنه يراجع أحقية تركيا في البرنامج بعد أن فرضت أنقرة تعريفات جمركية على سلع أمريكية ردا على فرض تعريفات أمريكية على الصلب والألومنيوم.

وتركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام التفضيلات المعمم وهو أقدم وأضخم برنامج أمريكي للمعاملة التجارية التفضيلية.

ويستهدف البرنامج تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.

وذكر الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل التجاري الأمريكي أن واردات الولايات المتحدة من تركيا في إطار البرنامج بلغت 1.66 مليار دولار في 2017 بما يشكل 17.7 في المئة من إجمالي وارداتها من تركيا.

وأضاف أن إن فئات الواردات التي تتصدر البرنامج هي السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة والقطع الحجرية.