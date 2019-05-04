كوريا الشمالية تطلق صواريخ نحو بحر اليابان

أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي اليوم السبت باتجاه بحر اليابان في أول عملية من نوعها منذ 2017 مع تصعيدها الضغط على واشنطن بعد فشل قمة نووية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية اليوم عن هيئة الأركان أن كوريا الشمالية أطلقت سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى نحو شمال شرق أراضيها من شبه جزيرة هودو في وونسان من الساعة التاسعة و6 دقائق الى الساعة التاسعة و27 دقيقة يوم السبت بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش). وقالت الهيئة إن عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر.

وأضافت الهيئة ان الصواريخ التي اطلقتها كوريا الشمالية هذه المرة ليست صواريخ بالستية.

وكانت هذه أول مرة - منذ عام ونصف - تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها لصاروخ باليستي عابر للقارات في نوفمبر 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغصن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

الى ذلك أفادت الوكالة أن الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية عقدت اجتماعا طارئا لكبار مسؤولي الأمن في البلاد عقب الإطلاق الصاروخي الذي أجرته بوينغ يانغ.

ونقلت عن المتحدث باسم الإدارة الرئاسية كيم مين جونغ، إن المشاركين في الاجتماع "يراقبون الوضع الحالي ويتبادلون المعلومات عن كثب مع الولايات المتحدة".

