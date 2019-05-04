ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية اليوم عن هيئة الأركان أن كوريا الشمالية أطلقت سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى نحو شمال شرق أراضيها من شبه جزيرة هودو في وونسان من الساعة التاسعة و6 دقائق الى الساعة التاسعة و27 دقيقة يوم السبت بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش). وقالت الهيئة إن عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر.
وأضافت الهيئة ان الصواريخ التي اطلقتها كوريا الشمالية هذه المرة ليست صواريخ بالستية.
وكانت هذه أول مرة - منذ عام ونصف - تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها لصاروخ باليستي عابر للقارات في نوفمبر 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغصن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
الى ذلك أفادت الوكالة أن الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية عقدت اجتماعا طارئا لكبار مسؤولي الأمن في البلاد عقب الإطلاق الصاروخي الذي أجرته بوينغ يانغ.
ونقلت عن المتحدث باسم الإدارة الرئاسية كيم مين جونغ، إن المشاركين في الاجتماع "يراقبون الوضع الحالي ويتبادلون المعلومات عن كثب مع الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تطلق صواريخ نحو بحر اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.