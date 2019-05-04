ويواجه سيزار ميلاني، رئيس أركان الجيش بين عامي 2013 و2015 خلال فترة حكم الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، اتهامات بالمشاركة في عملية خطف وتعذيب المعارضين المفترضين بيدرو ورامون اوليفيرا في العام 1977.
وتجري المحاكمة في عاصمة محافظة لا ريوخا، حيث حصلت الوقائع حين كان ميلاني البالغ حاليا 64 عاما ملازما في الجيش.
ويواجه ميلاني أيضا اتهامات بالإخفاء القسري لجندي في العام 1976، وسيمثل أمام محكمة اخرى في سبتمبر المقبل.
ويحاكم المتهمون الآخرون في القضية بتهمة القتل والانتهاكات غير القانونية والحرمان من الحرية والتعذيب، وفقا لمركز المعلومات القضائية.
وحصل ضباط الجيش على حصانة حين استعادت الارجنتين الديموقراطية في العام 1983 لكن تلك الحصانة الغيت لاحقا خلال ولاية الرئيس نيستور كيرشنر الذي حكم بين عامي 2003 و2007.
وتحتجز السلطات الارجنتينية ميلاني في قاعدة كامبو دي مايو العسكرية في بوينوس ايرس.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء محاكمة رئيس أركان سابق للجيش الأرجنتيني بتهم التعذيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.