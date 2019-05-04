شكرا لقرائتكم تعرف على جسر النيل الأقدم الذي يغلقه محتجو السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منذ بدء الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، أغلق المعتصمون واحدًا من أقدم الجسور على نهر النيل الأزرق، يربط بين مدينتي الخرطوم (جنوبًا) والخرطوم بحري (شمالًا).

شيد هذا الجسر الحديدي بداية سنوات الاستعمار الإنجليزي، يعبر فوقه القطار ليصل إلى الضفة الثانية من النهر، عند محطة سكة الحديد بالخرطوم، في حين تقع على الشمال محطة بحري.

وقد عرف بالعديد من الأسماء مثل "كوبري الحديد" و"كوبري الجامعة" نسبة إلى وقوعه بجوار جامعة الخرطوم التي تعتبر أعرق جامعات البلاد ويعود تاريخها إلى 1902.

كبري النيل الأزرق في السودان

بناء الجسر

بني جسر النيل الأزرق في الفترة من 1907 إلى 1909 بواسطة شركة الجسور البريطانية كليفلاند للهندسة، وصمم بواسطة المهندس الإنجليزي جورج امبولت، وبلغت تكلفته 250 ألف جنيه إسترليني.

يبلغ طول الجسر أكثر من نصف كيلومتر، وهو يتكون من مسارين لعبور السيارات والقطارات، وآخر جانبي للمشاة.

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وقد استخدم في البداية لنقل العتاد الحربي الإنجليزي، القادم من لندن والقاهرة، ونقلت مواده من الإسكندرية بالقطار إلى الخرطوم بحري.

وفي نوفمبر 2017، أغلقت السلطات السودانية الجسر للصيانة، بعد أن شكك البعض في قدرته على الاستمرار نسبة إلى طول عمره، غير أنه أثبت مع الزمن صموده، وافتتح في أبريل 2018 بعد انتهاء الصيانة.

إغلاق الجسر

منذ السادس من أبريل، تمكن المحتجون من السيطرة على "كوبري" النيل الأزرق الذي أصبح برمته ممرًا للمشاة، هذا بالإضافة إلى كبري القوات المسلحة الأحدث.

ومنذ فترة يطالب المجلس العسكري المحتجين بفتح الكبري، الذي أصبح إحدى علامات الاحتجاج الكبرى، وعبر به قطار عطبرة الشهير الذي حمل آلاف المحتجين إلى الخرطوم بعد سقوط نظام البشير.

يشار إلى أن المجلس الانتقالي العسكري نادى مراراً بضرورة فتح الكباري والمعابر والطرق ومسارات القطارات عبر الجسر، لرفع الضرر وعدم التأثير على حياة المواطنين لاسيما مع اقتراب رمضان.