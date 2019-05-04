«المدينة المحرمة».. «مركز حكم الأباطرة»

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم المدينة المحرمة

3 أشياء يجب أن تفعلها أثناء زيارتك لبكين، الأولى زيارة القصر الإمبراطورى أو المدينة المحرمة في وسط العاصمة، والثانية سور الصين العظيم، والأخيرة أن تأكل البط على الطريقة الصينية.

المدينة المحرمة «القصر الإمبراطورى»، كان في أبهى طلة بسبب قمة الصين- إفريقيا، حيث اكتظّ بعدد كبير من الوفود الإفريقية والعربية، ولهذا السبب وضعت إدارة المدينة عددا من الترجمات الإضافية، في مقدمتها اللغات العربية والتركية والفارسية وغيرها من اللغات الأخرى.

«المصرى اليوم» قامت بجولة داخل المدينة المحرمة والقصر الإمبراطورى لترصد أهم مشاهد الأثر الذي يزوره 100 ألف سائح يوميا، فالقصر الإمبراطورى عمره 600 عام، وكان مقرًا لحكم أباطرة الصين الملقبين بـ«أبناء السماء»، وفى ذلك القصر أيضًا شهد إعلان الزعيم الصينى الشهير «ماو تسى تونغ» تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949.

وسميت المدينة المحرمة بذلك الاسم لأنه كان «محرما» دخول القصر والمنطقة المحيطة به على أي شخص عبر مئات السنين، وكان فقط يُسمح للإمبراطور وأسرته والمسؤولين والموظفين فقط.

ووضعت إدارة القصر الإمبراطورى داخل المدينة المحرمة كل التيسيرات أمام الزوار الذين يبلغ عددهم نحو ٧ آلاف زائر في الساعة الواحدة، ويأتى في مقدمتها تقديم مترجم أو مرشد سياحى إلكترونى بـ ٤٠ يوان فقط، وقد وفرت الإدارة نحو ٤٠ لغة للترجمة، تشمل اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والفارسية والكردية، لتشرح قصة حياة المدينة المحرمة.

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واستغرقت رحلتنا داخل القصر نحو ساعة ونصف الساعة، نشاهد ساحات القصر التي كان يتجمع بها طلائع الجيش قبل الانطلاق إلى الحرب، وأيضا قاعات الحرب، كما شاهدنا مكتب الإمبراطور وغرف الأمراء والأميرات ومكاتب الموظفين.

ويمتد القصر الإمبراطورى الذي يقع في قلب العاصمة الصينية بكين على مساحة 720 ألف متر، ويحتوى على 9999 غرفة، ويضم نحو مليون قطعة أثرية.

وعمل في بناء المدينة المحرمة مليون عامل و100 ألف حرفى، وعاش في هذه المدينة 42 من أباطرة الصين من عائلتى مينغ وتشينغ، وعند سقوط النظام الإمبراطورى في الصين عام 1925 تم اعتبار المدينة المحرمة موقعا أثريا وسياحيا.

وأعلن متحف القصر الإمبراطورى في يوليو الماضى أن (المدينة المحرمة) استقبلت أكثر من 100 مليون زائر منذ يناير عام 2012، بينهم 16.7 مليون زائر في عام 2017.

ووضعت إدارة المدينة مجموعة من الضوابط لدخول السياح وفى مقدمتها السماح بدخول 80 ألف زائر يوميا كحد أقصى، من أجل تجنب الازدحام خلال مواسم الذروة، مقارنة بالحد الأقصى في السابق والذى بلغ 100 ألف زائر يوميا وحتى 180 ألف زائر يوميا، إذ إن تحديد أعداد الزوار يأتى بهدف حماية الآثار والزائرين.