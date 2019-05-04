شربل نحاس: الطبقة السياسية حاليا عاجزة عن ادارة الازمة الاقتصادية والمالية في البلد

اشار الوزير السابق ​شربل نحاس​ الى انه لاول مرة بدأت تظهر تشكلات مجتمعية قائمة على مواقع فعلية في العلاقة الاجتماعية، وهذا ما ظهر في موضوع الضباط المتقاعدين (النواب). ولفت الى ان الطبقة السياسية حاليا عاجزة عن ادارة الازمة الاقتصادية والمالية في البلد، خاصة وان التركبية التي تجمع السياسيين لا رؤية اقتصادية لديها.

وسأل نحاس في حديث تلفزيوني، "هلا الطبقة السياسية حددت ماهية الازمة التي يواجهها البلد كي تبدأ بحلها"؟ واوضحت ان دولة تدعي ​سياسة النأي بالنفس​ في مواجهة المخاطر المحيطة هي دولة لا تدير ازمة.