البعريري رحب باليازجي بعكار:نتطلع الى هذه الزيارة لترسيخ العيش الواحد

رحب عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ ببطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​ في عكار، وقال: "نتطلع الى هذه الزيارة لترسيخ العيش الواحد والتأكيد أن عكار، كما كل ​لبنان​، تقوم بجناحيها المسلم والمسيحي، وبالتآخي بين الجميع بعيداً عن منطق الإلغاء والتعصب".

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