توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

وقّع رئيس ​الجامعة اللبنانية​ فؤاد أيوب اتفاقية تعاون مع رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ السيد شارل عربيد، وذلك في مبنى في الإدارة المركزية – المتحف.

وتمّ التوقيع بحضور منسقة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية الدكتورة زينب سعد، عميدة معهد العلوم الاجتماعية الدكتورة مارلين حيدر، عميد كلية العلوم الاقتصادية والإدارية الدكتور سليم مقدسي، ومسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدد من المديرين والأساتذة.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والاقتصادية بين الفريقين ووضع الدراسات ذات الإهتمام المشترك والمشاركة في المحاضرات والندوات وورش العمل وتبادل برامج التدريب المختلفة وإعداد الخبراء والمهارات المتخصصة تعزيزًا للتنمية البشرية المستدامة وتطوير الدراسات في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا.