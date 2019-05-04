رئيس جامعة البلمند التقى السفير الروسي

استقبل رئيس ​جامعة البلمند​ الياس وراق في مكتبه في حرم الجامعة الرئيسي السفير الروسي ​ألكسندر زاسبيكين​ الذي قدم التهاني للدكتور وراق على تسلّمه منصب رئاسة الجامعة. كما شدد السفير زاسبوكين على دور جامعة البلمند الريادي وعلى هويتها المشرقية، والتي كانت ولا تزال تساهم في نهضة ​لبنان​ والمنطقة. كما أشاد الدكتور وراق بدور ​روسيا​ وبتاريخها المميز، آملاً تفعيل سبل التعاون بين السفارة والجامعة، على صعيد البحث العلمي والتبادل الحضاري والثقافي.

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