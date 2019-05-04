طلاب البكالوريا في مدرسة الفنون الإنجيلية- صيدا يطلقون حملتهم لجمع الثياب

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، انه للسنة الثالثة على التوالي، أطلق طلاب البكالوريا في ​مدرسة الفنون الإنجيلية​ - صيدا حملتهم لجمع الثياب clothes for a cause ، وسط حضور أكاديمي وفني.

وأكد رئيس المدرسة الدكتور روجر داغر أن هذه الحملة السنوية المواكبة ل​شهر رمضان​ المبارك تدل على وعي ​الطلاب​ لأهمية التضامن مع المجتمع. أما منسق المشروع الأستاذ شادي مشنتف، أعلن أن الكمية الكبيرة التي جمعت من الثياب ناجمة عن تعاون الكثير من طلاب، وأهل، وجمعيات.

الحفل تميز بحضور وجوه أكاديمية تمثلت بحضور رئيس جامعة فينيسيا الدكتورعماد زبيب، ورئيس ​الجامعة اللبنانية الكندية​ الدكتور روني أبي نخلة. أما إعلاميا، فقد حضر الإعلامي روبير فرنجيه الذي أثنى على جهود الطلاب.

كما حضر الممثلان مازن المعضم، وسعد حمدان، بالإضافة إلى المطربين عمار حسن و بشار جواد اللذين قدما أغان أطربت الحضور.