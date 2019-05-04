حمدان لجنبلاط: "خليك عم تغرّد على مستوى حجمك"

توجه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​مصطفى حمدان​ إلى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، قائلا: "خليك يا "وليد جنبلاط" عم تغرّد على مستوى حجمك في جبل ​لبنان​، ومصير "​الجمهورية العربية السورية​" قرّره دم الشهداء المقدّس لأهلنا السوريين، الذي كنت أنت كبير الغادرين والخائنين والمتآمرين على هذا الدم الطاهر".

وأضاف "أنت في لبنان طبل منفوخ فارغ وكثير الصدى، بسبب من يسايرك ويلاطفك من جهابذة ​الطوائف​ والمذاهب، دعْ عنك سموّ القضايا العظيمة التي تقرّر مصير الأمة وتكتب تاريخها. تابع خزعبلاتك في قوانين نهب المال العام للبنانيين مع شركاءك في التفليسة واحمل همّ، ديمومة ​السيرك​ السياسي الطوائفي المذهبي الفيدرالي المقنع اللبناني". وقال: "كن في ​بيروت​ "عصفور دوري" تغرّد كما تشاء إلى حين .. وفي بلاد ​الشام​ ستبقى دائماً ثعلباً يردّد "هذا حصرم رأيته في حلب".