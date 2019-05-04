أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة في بلاغ انه بناءً على قرار محافظ لبنان الجنوبي، الصادر بتاريخ 25/4/2019، وحفاظاً على السلامة العامة، سيتم التشدّد في منع تجول الدراجات الكهربائية ضمن مدينة صيدا، طيلة شهر رمضان المبارك.
وطلبت من المواطنين الكرام التقيّد بمضمون هذا القرار، تفاديا للملاحقة القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر التشدّد في منع تجوّل الدراجات الكهربائية في صيدا خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.