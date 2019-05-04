التشدّد في منع تجوّل الدراجات الكهربائية في صيدا خلال شهر رمضان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقـات العامة في بلاغ انه بناءً على قرار محافظ ​لبنان​ الجنوبي، الصادر بتاريخ 25/4/2019، وحفاظاً على ​السلامة العامة​، سيتم التشدّد في منع تجول ​الدراجات الكهربائية​ ضمن ​مدينة صيدا​، طيلة ​شهر رمضان​ المبارك.

وطلبت من المواطنين الكرام التقيّد بمضمون هذا القرار، تفاديا للملاحقة القانونية.