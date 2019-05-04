تدابير سير يوم الأحد في الجديدة بمناسبة سباق ركض

أعلنت المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة انه اعتباراً من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 10.30، من يوم الأحد 5/5/2019، ستُنظِّم إحدى الجمعيات سباق ركض في محلّة الجديدة.
لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.00 من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات على الطرقات التالية:
- من "إشارة غاليري الاتحاد الداخلية"، وصولاً الى كنيسة مار تقلا.
- من "إشارة غاليري خباز الداخلية" باتجاه شارع الكهرباء وصولاً الى كنيسة مار تقلا / "شركوتييه عون" حتى ساحة الجديدة.
- الطريق المؤدي من ساحة الجديدة باتجاه بنك عودة / كنيسة مار يوحنا.
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