تدابير سير يوم الأحد في الجديدة بمناسبة سباق ركض

أعلنت المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة انه اعتباراً من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 10.30، من يوم الأحد 5/5/2019، ستُنظِّم إحدى الجمعيات سباق ركض في محلّة ​الجديدة​.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.00 من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات على الطرقات التالية:

- من "إشارة غاليري الاتحاد الداخلية"، وصولاً الى كنيسة مار تقلا.

- من "إشارة غاليري خباز الداخلية" باتجاه شارع الكهرباء وصولاً الى كنيسة مار تقلا / "شركوتييه عون" حتى ساحة الجديدة.

- الطريق المؤدي من ساحة الجديدة باتجاه بنك عودة / كنيسة مار يوحنا.