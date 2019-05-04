بري: قانا وأخواتها هي التي سجلت الإنتصار على العدو الإسرائيلي

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله في عين التينة أبناء وعوائل شهداء مجزرة قانا من بلدات قانا ورشكنانيه، صديقين، جبال البطم، القليلة وبعلبك، الى "أن دم شهداء مجزرة قانا هو الذي رفعنا، وانتصر الدم على السيف. وهذه الدماء هي في الوقت نفسه موضع افتخارنا واعتزازنا".
وأكد بري "أن مجزرة العدو الإسرائيلي في قانا لم تصب البلدة والبلدات المجاورة أو الجنوب فحسب بل أصابت كل لبنان، لكنني أقول مرة أخرى أن قانا وأخواتها هي التي سجلت الإنتصار على العدو الإسرائيلي".
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